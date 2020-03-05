Диетологи назвали идеальные продукты для позднего ужина

Медики констатируют: принимать пищу на ночь вредно. Но на фоне сильного голода все же следует совершить перекус. И здесь помогут определенные продукты, пишет "Российская газета". Они способны, помимо прочего, повысить качество сна. Главное, чтобы перекус не превышал 200 калорий.



Первый вариант для перекуса - вареное яйцо с несколькими небольшими кусочками авокадо (их можно измельчить до состояния пасты и намазать на яйцо). Также в качестве продукта для позднего ужина подойдет богатый триптофаном и фолиевой кислотой хумус. Его рекомендуется сочетать со свежими перцами и огурцами.



А еще позитивно влияет на сон употребление жирной красной рыбы и листовых овощей. Эксперты советуют обратить внимание и на киви, богатые серотонином. К слову сказать, традиционно считается, что перед сном стоит употреблять продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием вредного жира. Это позволяет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи.

