Миссия ВОЗ едет в Украину из-за коронавируса

В Украину прибудут в ближайшие сроки две миссии Всемирной организации здравоохранения, заявил.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет в среду, 4 марта, Укринформ.



Отмечается, что первая миссия должна приехать уже в четверг, 5 марта.



"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона", - сказал Кузин.



Также известно, что в Украине проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.

