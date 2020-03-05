Как Big Data в Киеве помогут улучшить сферу HR

Грамотная работа HR-отдела способствует успеху компании. Ведь специалисты отдела кадров отвечают за наем и увольнение, обучение, мотивацию сотрудников, чтобы те продуктивно трудились и не желали сменить место работы. Для этого HR-специалисты используют разные технологии, в том числе Big Data. Совместно с компанией Киевстар мы подготовили пять способов, как Big Data в Киеве могут улучшить работу с персоналом в компаниях.

Формирование сведений о компании

Каждый кандидат, который рассматривает вакансию, интересуется, как же в этой компании работается. Соискатели ищут отзывы на форумах, спрашивают знакомых. Один из способов получить актуальное мнение о фирме – анонимный опрос сотрудников. Готовы ли они рекомендовать компанию и как опишут свое место работы? Собранную информацию специалисты отдела кадров могут использовать при составлении новых вакансий, чтобы сразу закрыть возражения соискателя.

Вычисление производительности труда

Специальные датчики и системы собирают информацию о производительности каждого сотрудника. Например, время, которое уходит на выполнение задачи. Это упростит систему премирования. Не менее актуальны Большие данные в крупных компаниях, где работают с клиентами. При помощи Big Data получится составить график работы так, чтобы в часы с максимальным клиентским трафиком на рабочем месте было больше менеджеров.

Подбор кадров

Большие данные облегчают набор лучших специалистов с помощью:

программного обеспечения для поиска внутренних сотрудников, которые подходят на открытые вакансии

поиска по ключевым словам в резюме в интернете – только отобранные заявки попадают на стол HR-менеджеру

По данным одного из рекрутинговых сайтов, за последний месяц в Киеве опубликовано более 20 тысяч вакансий и более 70 тысяч резюме. Использование больших данных для подбора персонала помогает закрывать вакансии быстрее, а также находить более квалифицированных кандидатов.







Удержание сотрудников

Компания не должна забывать о действующих сотрудниках – насколько они довольны условиями труда и желают дальше работать. Большие данные по персоналу помогают выяснить, какие факторы с большей вероятностью станут причиной увольнения, и поработать над ними. Если этого не сделать, может появиться текучка кадров.

Выбор «плюшек»

Соискатели часто выбирают компанию по соцпакету. По данным исследований за 2018 год, 40% наемных сотрудников малого бизнеса нуждаются в «льготах», которые предоставляет им фирма-работодатель. Обычно это медицинская страховка, трансфер на работу, бесплатные обеды, абонементы в фитнес-центр и другое.

Компании все чаще используют большие данные в HR, чтобы сформировать оптимальный соцпакет. Например, в DataArt развита система получения отзывов и пожеланий от сотрудников по всем направлениям работы компании, в том числе бонусам. Полученная информация анализируется и используется для улучшения «программы лояльности».

С помощью Big Data также можно отследить, сколько сотрудников воспользовалось страховкой и другими «плюшками», в каком размере, и убрать непопулярные бонусы.