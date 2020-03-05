Во время нового обмена планируется забрать около 200 наших пленников - СНБО

Во время следующего обмена Украина планирует забрать около 200 человек. Сейчас есть списки и они постоянно согласовываются. Об этом в эфире Украинского радио сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.



"Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек", - отметил Данилов.



Кроме того, отвечая на вопрос о том, что в прошлый список пленных попали лица, которых обвиняют в пытках и издевательствах над украинцами, в частности, называется фамилия Евгения Бражникова, который попал в список, но который пытал украинцев в так называемой "изоляции", Данилов сообщил: "это сложный вопрос, к которому я бы относился осторожно".



"Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается. Если слова журналиста, который находился на территории Донецкой области за решеткой подтвердятся, то будет соответствующее решение принято, поверьте...", - добавил он.



Данилов отметил, что отвечать он будет согласно законодательству.



"Если человек совершил преступление и это соответствует действительности, то так и будет. Прощения не будет", - подытожил секретарь СНБО.

