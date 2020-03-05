Toyota отзывает 3,2 млн авто из-за проблем с топливным насосом

Японская автомобильная корпорация Toyota в среду, 4 марта, объявила об отзыве 3,2 миллионов автомобилей по всему миру для решения проблемы с топливным насосом, сообщает Reuters.



Под отзыв попадают модели Toyota и Lexus, выпускавшиеся с 2013 модельного года.



Сообщается, что Toyota начала изучение проблемы топливного насоса в июне, когда получила массовые претензии владельцев автомобилей, которые жаловались на неровную работу двигателя, незапускающийся двигатель и потерю мощности при движении на низких скоростях. В январе автопроизводитель сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения США, что ему известно о 66 полевых отчетах и ​​2 571 претензиях по гарантии, связанных с отказами топливных насосов.



Во время отзывной кампании дилеры заменят проблемные топливные насосы на новые.

