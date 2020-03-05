Новоназначенный Кабмин пригласят на час вопросов к правительству

Уже в эту пятницу, 6 марта, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль отчитается в час вопросов к правительству. Об этом во время брифинга сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.



“Я думаю, что господин Шмыгаль сможет отчитаться, потому что вопросы, которые выносились на час вопросов к правительству как раз принадлежали к зоне его компетенции. Сейчас есть человек, который будет отвечать за это направление. Даже если бы не было соответствующего чиновника, то есть заместители министра. Это раз. И два, я сегодня еще буду иметь разговор с премьер-министром, и надеюсь, что завтра мы сможем провести как это предусмотрено час вопросов к правительству”, — рассказал Разумков.

