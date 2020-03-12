Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина - нардеп

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал вернуться к открытым заседаниям Кабинета Министров. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.



"Нардепы от "ЕС" Мария Ионова, Виктория Сюмар и Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже в следующем заседание отказаться от практики закрытых засекреченных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабинета Министров", - написала она.



Также по словам Геращенко, правительство поддерживает инициативу "ЕС" внеочередного заседания Верховной Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике короновируса.



"Завтра, на совещании у главы ВР будем требовать проведения этого заседания", - добавила нардеп.

