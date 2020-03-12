Футбол онлайн: Лига наций и другие турниры сборных

Сборная Украины под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко последнее время набирает обороты и демонстрирует стабильный результат.



Этот факт не может не радовать, так как смотреть футбол онлайн с участием национальной команды становится гораздо приятнее. Наконец мы дождались, когда и зрелище, и результат в матчах сборной стали идти вместе.

Календарь международных турниров, благодаря введению Лиги наций и успешному прохождению Украиной отбора на Евро, стал весьма насыщенным и интересным. Вместо товарищеских встреч с условными Мальтой и Эстонией болельщиков ожидают поединки против крепких команд, имеющие турнирное значение.

Уже в конце марта подопечные Шевы встретятся с Францией и Польшей. В мае в рамках подготовки к Евро-2020 национальная сборная сыграет с Кипром, Израилем и Северной Ирландией. На самом турнире жребий свел украинцев с Нидерландами, Австрией и пока неизвестной командой, которая квалифицируется на турнир через стыковые матчи. Поэтому у любителей футбола онлайн есть повод следить и за сражениями потенциальных соперников, которые пройдут в конце марта.

Горячая Лига наций: футбол с топами уже скоро

Как скоро сборная Украины сыграет с топовым противником (после Голландии) – зависит от качества выступления на Евро. В случае преодоления группового раунда команде наверняка предстоит сражение с кем-то из грандов. Но уже гарантированно (вне зависимости от успеха на чемпионате) крепкого противника Украине подготовила Лига наций, футбол сборных с которой стал интереснее и разнообразнее.

По итогам жеребьевки нового розыгрыша ЛН список соперников Украины выглядит так:

Испания;

Германия;

Швейцария.

Первый матч в рамках свежего международного кубка состоится уже 3 сентября, это будет домашняя встреча со швейцарцами. А вот общепризнанному гранду сборная будет противостоять 6 сентября, в гостевом поединке с испанцами. Пока сложно сказать, каких успехов стоит ожидать в турнире, но футбол в Лиге наций обещает быть интересным.

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