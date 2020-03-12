Помощь в проведении таможенного оформления импортных и экспортных грузов

В сфере международной торговли каждая деталь имеет значение. Заказчик хочет в сжатые сроки получить товар, а исполнитель – минимизировать собственные издержки. Найти золотую середину поможет профессиональный таможенный брокер. Воспользовавшись его услугами, компания повышает эффективность собственной работы. Качественный таможенно-лицензионный склад – это специальный тип склада, который получил лицензию на ведение особого вида деятельности. Проще говоря, здесь могут быть расположены товары или грузы на время прохождения таможенного оформления. Подобная услуга востребована компаниями, которые занимаются импортом или экспортом. Достаточно заключить договор, чтобы получить сервис в формате «под ключ».

Выгодное сотрудничество с партнерами из Европейского союза

В странах ЕС действуют нормы таможенного законодательства, поэтому важно в них вникнуть. В противном случае, процедура оформления товара затянется. Профессиональная подготовка сотрудников таможенного склада избавляет заказчика от множества проблем. Во-первых, клиенту предлагают услуги по доступной цене. Не придется переплачивать или экономить, рискуя потерять в плане качества. Во-вторых, груз постоянно доступен. Товар всегда можно продать в любую сторону, соблюдя при этом таможенные формальности. В зависимости от типа таможенного склада, здесь могут быть грузы только владельца склада или любой компании, которой требуются подобные услуги.

Соблюдение юридических формальностей каждой страны

Ввоз и вывоз товара на территорию СНГ и ЕС сопряжен с необходимостью соблюдения некоторых формальностей. Речь идет о так называемом сроке карантина, о необходимости соблюдения сроков временного ввоза и так далее. Помимо этого, существует предельно допустимый срок хранения товара, установленный таможенным органом. Только при соблюдении всех требований законодательства можно без проблем завершить процедуру таможенного оформления. В связи с этим, на первое место выходит уровень профессиональной подготовки сотрудников таможенного склада. Клиенты могут быть уверены, что партия товара получит надлежащую таможенную очистку. Речь может идти как о единичной поставке, так и о серии мелких партий товара. Представитель компании согласует детали с клиентом. Сотрудничество с проверенной компанией исключает вероятность возникновения непредвиденных задержек на границе.