В Украине китайский шпион получил 10 лет тюрьмы

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины за шпионаж к 10 годам тюремного заключения приговорен гражданин Китая Шу Юаньцзе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 12 марта.



"Следствие доказало, что, имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной", – говорится в сообщении.



Контрразведчики установили, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук России. Также он работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань.



За свою успешную деятельность Шу Юаньцзе удостоен премии первой степени Минобороны КНР За научно-технический прогресс армии.



"Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства", – говорится в сообщении.



Оперативники СБУ задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о шпионаже (ч.1 ст.114 УК Украины). Приговор вступил в законную силу.

