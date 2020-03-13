На столичном Подоле начали капитальный ремонт дорог

В Киеве начали капитальный ремонт дорог на улицах исторической части города в Подольском районе.



Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время проверки работ по обновлению улицы Покровской, сообщает пресс-служба городской власти.



"На этой улице уже перевели все коммуникации. И сегодня продолжается процесс заливки бетонной подушки, на которую сверху вложат массивную брусчатку. Ремонтируя старинные улицы, мы отказываться от асфальта. Потому что хотим вернуть этим улицам их исторический облик. Например, улица Покровская - одна из старейших в Киеве. Первые воспоминания о ней датированы 15 веком. Тогда она называлась Гнилая. А на плане города 1803-го года обозначена уже как Рождественская. Старинные улицы нашего города должны быть привлекательными для туристов. И, я уверен, киевляне также будут довольны », - подчеркнул мэр столицы.



В Киеве начали капитальный ремонт дорог на Подоле / Фото: kiev.klichko.org



Он отметил, что улицу Покровскую полностью обновят до конца мая этого года. После этого ремонт начнут еще на нескольких улицах старого Подола. При этом и брусчатка и тротуары будут выполнены в одном стиле. Также планируется обновить систему уличного освещения.



Кличко в очередной раз призвал Фонд госимущества передать в коммунальную собственность Гостиный двор.



«Это здание должно стать украшением Подола и Контрактовой площади. Мы уже несколько лет ждем передачи Гостиного двора громаде города, чтобы начать там капитальный ремонт. А тем временем здание разрушается, и мы можем потерять этот архитектурный памятник », - заявил Кличко.



Мэр столицы также отметил, что в этом году предприятие «Киевавтодор» начало дорожно-строительный сезон гораздо раньше.



«Я поставил перед Киевавтодором амбициозные планы. Уже в ближайшее время киевлянам и гостям столицы представят капитально отремонтированную улицу Туполева. Полностью обновят и проспекты Героев Сталинграда и Броварской. Завершат ремонт проспекта Степана Бандеры и еще много других инфраструктурных объектов, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч людей », - подчеркнул Кличко.

