Кто короновал вирус?-2

Всемирная эпидемическая паника вокруг COVID-19 прогрессирует. Украину вслед за другими странами плотно заперли на карантин. «Выключат» даже метро. Вчера мы высказали версию, что все это заговор американцев против Китая, обернувшийся бумерангом, от которого пострадали экономики всех стран, включая американскую и европейскую. Между тем, Китай начинает “выздоравливать” во всех смыслах слова. 10 марта эпицентр вспышки коронавируса – город Ухань – впервые посетил китайский лидер Си Цзиньпин. И это не случайно...



Интриги и «ответка»



В политическом истеблишменте Китая далеко не все так однозначно, как кажется издалека. В провинции Хубэй, чьей столицей является мегаполис Ухань, до последнего времени доминировала собственная партийная группировка, имевшая давний конфликт с группой Си Цзиньпина, которая состоит из его соратников по работе в провинции Чжэцзян в начале 2000-х годов и влившихся позднее представителей шанхайской элиты.



Не случайно эпидемия стала поводом заменить руководство провинции. Новый парт-губернатор 63-летний Ин Юн, бывший мэр Шанхая и председатель суда провинции Чжэцзян – близкий к Си Цзиньпину человек.



Но одни лишь кадровые перестановки не спасают репутацию Си, подорванную последствиями сначала «торговой войной» с Дональдом Трампом, потом коронавирусным кризисом. Финансовый капитал, самый политически независимый и ориентированный на Штаты (КНР – мастерская мира, в то время как Штаты – банкнотная фабрика планеты, у Китая много рабочих рук и технологий, но мало собственных финансов, – автор), крайне недоволен происходящим, и в частности Си Цзиньпином.



Это повышает рейтинг «проамериканских комсомольцев» из пекинской группы вице-премьера Лю Хэ, который вывел Китай из торговой войны с США, подписав пакет соглашений с Трампом.



Если финансисты в результате коронавирусной истерии победят заводской капитал, за которым стоит подавляющее большинство грызущихся между собой элит с Си Цзиньпином во главе, и возьмут власть в Китае, это станет для США самой удачной в истории геополитической спецоперацией.



Как пишет обозреватель CNN Ник Робертсон, у Си Цзиньпина на кону сейчас стоит все: лидерские позиции внутри страны, экономика Китая, его положение на международной арене. Ему крайне важно реабилитировать достижения своей страны в борьбе против коронавируса и выйти на позиции, позволяющие нанести ответный удар по американцам

Из-за падения спроса на товары и услуги плачут и богатые. Испанский миллиардер Амансио Ортега, владеющий материнской компанией Zara – Inditex, потерял $12,8 млрд. Состояние наследницы L'Oréal Франсуазы Бетанкур-Майерс, самой богатой женщины мира, снизилось на $8,9 млрд. и сейчас оценивается в $48,3 млрд. Хозяин Amazon Джефф Безос остается самым богатым человеком мира, несмотря на то, что его состояние сократилось на $6,4 млрд. — до $110,5 млрд.

Понимая это, нынешнее руководство КНР приложило максимум усилий, чтобы выбраться из положения прокаженных. Борьба с вирусом стала еще одним способом продемонстрировать технологические достижения Китая.Например, жителям провинции Хубэй присваивается зеленый, оранжевый или красный код в соответствии с их риском заражения коронавирусом, и они должны сканировать зеленые коды, прежде чем смогут войти в магазины или рестораны или сесть на общественный транспорт – электронный паспорт для повседневной жизни. Код синхронизируется с приложениями для оплаты и обмена сообщениями, связан с социальным страхованием и медицинскими записями, позволяет обмениваться данными о местоположении пользователя.Однако все это, включая строительство фантастическими темпами временных больниц (нам бы такие постоянные!), меркнет на фоне раскрученного мифа, что причиной “уханьской аномалии” стали дикарские привычки высокотехнологичных китайцев употреблять в пищу сырых летучих мышей, змей и прочую дрянь, от которых якобы и пошла эпидемия.Как пишет обозреватель CNN Ник Робертсон, у Си Цзиньпина на кону сейчас стоит все: лидерские позиции внутри страны, экономика Китая, его положение на международной арене. Ему крайне важно реабилитировать достижения своей страны в борьбе против коронавируса и выйти на позиции, позволяющие нанести ответный удар по американцам.Но китайцы – люди осторожные. И сейчас идет прощупывание обстановки. Визит Си Цзиньпина в Ухань должен подтвердить заверения власти, что Китай уже фактически победил в войне с болезнью и теперь готов оказать помощь другим странам.Помимо этого, состоялась перепалка между советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, заявившим, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса, возможно, обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли подготовиться к эпидемии, и пресс-секретарем Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Он написал в своем «Твиттере», что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов."Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!", – говорится в твите Жао. Что ж, “крадущийся тигр и затаившийся дракон” (два в одном) готовится нанести ответный удар по своим обидчикам.Но мир сейчас волнует не новый виток противостояния США и Китая, а цена, заплаченная за замедление болезни. Китай, несмотря на невероятные по масштабам потери и неизбежное сокращение ВВП, может "отскочить" от дна уже в июле этого года. А вот Европа, судя по всему, будет “отряхиваться” от карантинных потерь намного дольше. Об Украине я просто молчу. Если не удастся “раскулачить” МВФ на долгожданный кредит, проголосовав под шумок закон о земле, то будет дефолт. Доллар по 27 грн. – явный на это намек.Но наши потери никто пока не подсчитывал. А Европа о своих убытках уже отчиталась. Предварительные оценки Европейского Центробанка, которые многие считают заниженными, говорят, что совокупность мероприятий по борьбе с вирусом, включая запрет полетов, составляет 75 млрд. евро.Почти треть суммы (около 25 млрд. евро) приходится на Италию, которая занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших после Китая. Пока итальянцы собрали 12 млрд. евро, но этих денег им явно не хватит. Особенно учитывая полное временное уничтожение туристической отрасли.Ежегодно на туризме Италия зарабатывала более $44 млрд. Но сейчас ни о каком туризме не может быть и речи. С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, которые к нам пришли с отставанием на неделю. Закрыты все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запрещены массовые собрания, отменены почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта (у нас до 3 апреля).В целом мировая туристическая отрасль за этот период может понести ущерб от эпидемии коронавируса в размере $22 млрд. Об этом в интервью газете El Mundo заявила президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что авиаотрасль недополучит примерно $100 млрд. выручки из-за эпидемии коронавируса. По оценке IATA, диапазон нынешних потерь отрасли составит от $63 млрд. до $113 млрд.Как и после терактов 11 сентября в Америке, немало авиакомпаний гарантированно обанкротятся. Первые ласточки уже есть. Британский лоукост Flybe 5 марта объявил о приостановке своей работы ввиду финансовых трудностей. Все рейсы отменены. Пассажиры застряли в аэропортах как дома, так и за рубежом, более 2000 работников могут потерять работу. До этого о прекращении работы и запуске процедуры банкротства объявили турецкий Atlasglobal и вторая по величине авиакомпания Италии Air Italy.Из-за падения спроса на товары и услуги плачут и богатые. Испанский миллиардер Амансио Ортега, владеющий материнской компанией Zara – Inditex, потерял $12,8 млрд. Состояние наследницы L'Oréal Франсуазы Бетанкур-Майерс, самой богатой женщины мира, снизилось на $8,9 млрд. и сейчас оценивается в $48,3 млрд. Хозяин Amazon Джефф Безос остается самым богатым человеком мира, несмотря на то, что его состояние сократилось на $6,4 млрд. — до $110,5 млрд.Илон Маск, который 6 марта написал в Twitter, что «паника из-за коронавируса – это тупость», потерял на акциях Tesla, упавших на 22%, $5,5 млрд. Его состояние уменьшилось на 18% и сейчас оценивается в $31,1 млрд. В сердцах Маск заявил сотрудникам SpaceX, что они скорее погибнут в автомобильной аварии, чем от COVID-19. Не знаю, согласились ли с этим сотрудники, но и в Нью-Йорке впервые за 258 лет перенесли парад ко Дню Святого Патрика. А в Вашингтоне временно закрыли одни из самых популярных среди посетителей локаций – Арлингтонское национальное кладбище. Также закроют и “Диснейленд”: с 1955 года в четвертый раз. Так что бумеранг уже отправился в обратном направлении, задевая по дороге невиновных и непричастных. Обычная ситуация: лес рубят – щепки летят.