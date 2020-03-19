В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса

В Иране 103-летняя женщина полностью вылечилась от коронавируса. Пациентка была госпитализирована неделю назад, а 17 марта ее выписали из больницы, пишет Anadolu Agency.



Женщина проживает в городе Семнан.



По словам ректора Медицинского университета Семнана Невида Данаи, иранка стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от COVID-19. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.



Также издание отмечает, что неделю назад китайские власти сообщили о вылечившемся от коронавируса 103-летнем мужчине.

