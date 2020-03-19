В Греции будут наказывать штрафом в 5 тыс. евро за уклонение от карантина

Туристы, вернувшиеся из других стран, а также иностранцы, которые уклоняются от прохождения карантина, будут караться штрафом в 5000 евро. Об этом сообщает Еkathimerini, информирует УНН.



"Греки и другие граждане, которые вернутся в Грецию, когда вступит в силу временное ограничение передвижения, которое является общим для ЕС, на 30 дней, должны будут оставаться дома в течение двух недель или им грозит штраф в размере 5000 евро, в соответствии с мероприятиями, вводимыми генеральным секретариатом по вопросам гражданской защиты и Управлением гражданской авиации", - говорится в сообщении.



Отмечается, что путешественникам придется заполнить форму с указанием адреса, где они проведут следующие 14 дней вместе с контактным номером телефона.



"Эта информация будет передана информационному центру, созданному Генеральным секретариатом по вопросам гражданской защиты, где персонал будет проводить выборочные телефонные проверки, чтобы определить, придерживаются ли эти лица условий карантина. Детали плана все еще находятся в стадии разработки", - пишет издание.

