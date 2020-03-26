В Италии 101-летний мужчина вылечился от коронавируса

В Италии 101-летний житель вылечился от коронавируса, его уже выписали из больницы домой, сообщила заместитель мэра итальянского города Римини Глория Лесу, пишет в четверг, 26 марта, ЕП.



На прошлой неделе пациента госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус.



"Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической мировой пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. Перейдя 100-летний рубеж, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", - сообщила заместитель мэра.



По ее словам, в четверг, 26 марта, стало известно, что пациента выписали из больницы и семья увезла его домой.



"Надежда на будущее для всех нас - в организме человека, которому больше ста лет, в то время как печальные хроники этих недель ежедневно сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не предначертано", - подытожила чиновница.

