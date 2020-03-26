Кабмин переименовал одно из министерств
Правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта на Министерство культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.
Сообщается, что соответствующее решение Кабинет министров принял 23 марта.
"23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.
Источник: РБК-Украина
16:13