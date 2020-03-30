Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

Боб Дилан неожиданно выпустил новую песню Murder Most Foul («Самое грязное убийство») — это 17-минутная композиция, посвященная убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сам музыкант рассказал в твиттере.



«Приветствую всех моих поклонников и подписчиков и благодарю за вашу поддержку и преданность на протяжении многих лет. Это неизданная песня, которую мы записали некоторое время назад и которая может показаться вам интересной. Да пребудет с вами Бог», — написал артист.



Murder Most Foul — первый релиз Боба Дилана за восемь лет. Свой последний оригинальный альбом Tempest музыкант выпустил в 2012 году.





