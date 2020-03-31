"Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля – Зеленский

В понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов начинается проект "Всеукраинская школа онлайн", для учащихся в эфирах украинских телеканалов будут проводить уроки по 11 предметам.



Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook.



"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект" Всеукраинская школа онлайн"", - сказал глава государства.



По его словам, 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины.



Отмечается, что школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.



Президент проинформировал, что каждое утро в 10:00 с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:



• 5-й класс - ПлюсПлюс и "112 Украина";



• 6-й класс - ZOOM и NewsOne;



• 7-й класс - ZIK;



• 8-й класс - Индиго и УНИАН;



• 9-й класс - Совет и UA: Культура;



• 10-й класс - UA: Первый;



• 11-й класс - М1.



Также Зеленский подчеркнул, что уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.



"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" - добавил Президент.



