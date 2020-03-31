Интернет-эквайринг в Украине: как он работает в 2020 году

Сейчас технологии не стоят на месте, в жизни людей появляется множество удобных онлайн-инструментов. Каждый человек может осуществлять покупки, даже не выходя из дома, всего в несколько кликов на сайте. С помощью сервиса Obmenka.ua можно подключить услугу эквайринга. Это позволит торговому сайту принимать платежи с любых платежных систем, которые удобны клиенту. Рассмотрим, как работает эквайринг в 2020 году.





Подключение автоматических платежей

При подключении такого удобного онлайн-инструмента, как эквайринг, можно увеличить количество продаж в интернет-магазине. Клиенты смогут оплачивать свои покупки любым удобным для них способом.



В команде сервиса Obmenka.ua работают специалисты в сфере эквайринга. При оформлении сотрудничества клиент получает такие преимущества:

Сервис позволяет легко и быстро интегрировать эквайринг на вашу торговую площадку. Вся система разработана лучшими специалистами и уже не раз опробована на практике. Клиенты имеют возможность конвертировать полученные деньги в криптовалюту, которая на сегодняшний день является самым прогрессивным направлением, поэтому и интересует многих предпринимателей. Система работает бесперебойно и обеспечивает высокую пропускную способность для платежей. Это означает, что деньги на ваш счет будут поступать максимально быстро после того, как клиент оплатил свою покупку. Это значит, что ваша работа будет более оперативной. Самая низкая комиссия на все совершаемые операции. Специалисты сервиса Obmenka.ua предоставляют самые выгодные условия для сотрудничества. Более низких процентов комиссии вы точно нигде не найдете. Кроме того, сервис Obmenka.ua предоставляет выгодные условия партнерской программы. Благодаря этой функции вы сможете получать пассивный доход от приглашенных вами людей.

Быстрая и удобная работа с системой эквайринга

С сервисом Obmenka.ua вы можете не беспокоиться о безопасности совершаемых операций. Ваши данные и данные ваших клиентов надежно защищены самыми передовыми системами.

Специалисты сервиса Obmenka.ua всегда ищут индивидуальный подход к каждому клиенту. Вы можете обратиться к работникам службы поддержки в любой момент. Они всегда помогут разобраться с вашим вопросом и сделают вашу работу с эквайрингом максимально удобной и простой.