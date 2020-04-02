Кличко признал, что Киев не может получить заказанные маски и аппараты ИВЛ

В разгар карантина из-за коронавируса Киев заказал большие партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть определенные проблемы в логистике. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".



"Мы заказали 100 тысяч тестов на коронавирус. Сейчас пришло 400 тысяч масок, мы заказали миллион, и сейчас есть логистические проблемы. Мы не можем получить и аппараты ИВЛ, которые мы заказали", - посетовал столичный городской голова.



Напомним, по состоянию на 1 апреля, в Киеве зафиксировано 132 случая заболевания коронавирусом. 25 из них были выявлены за последние сутки.

