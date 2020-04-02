Вышел трейлер продолжения четвертого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim показали трейлер продолжения четвертого сезона «Рика и Морти».



Однако фанатам придется запастись терпением: новую серию можно будет посмотреть только через месяц — 3 мая.



Продолжение обещает быть зрелищным: монстры, инопланетяне, лазерные мечи, массовые баталии и, конечно, испытания, которые приходится выдерживать Морти.



Поклонники сериала ждали четвертого сезона два года. Он выходит в двух частях: первые пять серий вышли в ноябре, а оставшиеся пять мы увидим совсем скоро.





