Российская нефть обвалилась до 10 долларов

Цены на российскую нефть марки Urals обвалились до 10 долларов, что стало минимальным значением с марта 1999 года. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media.



По его данным, в среду, 1 апреля, стоимость сырья опустилась на 2,25 доллара за баррель и достигла отметки в 10,54 доллара. До этого доходность российской нефти уже стала отрицательной. Это означает, что затраты на транспортировку стали выше ее стоимости.



Между тем в четверг, 2 апреля, цены на нефть пошли в рост. Июньские фьючерсы на эталонное сырье Brent прибавили более 9 процентов и преодолели отметку в 27 долларов за баррель. Нефть WTI выросла на 8 процентов и оказалась выше 22 долларов. Ралли на нефтяном рынке произошло на фоне заявления американского президента о том, что он уверен в достижении нового соглашения по нефти между Россией и Саудовской Аравией в ближайшее время.

