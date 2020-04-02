Стало известно, сколько людей избавились от коронавируса

По состоянию на четверг, 2 апреля, в мире зафиксировано почти 952 тысяч инфицированных новым типом коронавируса, в то же время более 200 тысяч человек вылечились, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



Центр регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев во всем мире и по странам отдельно.



Если быть точным, число зараженных коронавирусом приближается к миллиону - 951 901 человек. Преодолели болезнь за это время 202 342 человека. Также во всем мире зарегистрировано 48 284 летальных случая.

