Прокуратура сообщила о подозрении напавшему на журналистов канала ZIK в Киеве

Прокуратура Киева совместно с Днепровским управлением полиции сообщила о подозрении 54-летнему мужчине, которого задержали за нападение на съемочную группу телеканала ZIK 2 апреля на территории столичного Гидропарка.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.



"Установлено, что подозреваемый, находясь на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился на замечание журналистов о том, что он нарушает карантин, и совершил нападение на съемочную группу. Во время потасовки злоумышленник нанес журналистке и оператору многочисленные удары по различным частям тела и пытался повредить технику", - говорится в сообщении.



Как отмечается, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.



Также было подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено на рассмотрение в Днепровский районный суд г. Киева.



Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению и задержанию мужчины, который в тот же день в Гидропарке совершил нападение на другую съемочную группу, продолжаются.

