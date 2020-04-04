Температура воздуха близка к апрельской норме

В ближайшие сутки на Украине ожидается повышенный фон атомсферного давления и температура воздуха, близкая к норме, сообщает Укргидрометценр. В воскресенье без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 17°.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем была 22,6° в 1946г., самая низкая ночью -7,5° в 1944г.



В понедельник, 6 апреля, погода в Украине также без осадков.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных и восточных и областях преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-6° тепла; днем 10-15°, в Закарпатье до 18°.



В Киеве 6 апреля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14°.

