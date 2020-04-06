В Слуге народа ожидают окончание карантина в мае

Введенный из-за коронавируса карантин в Украине может завершиться не раньше чем в середине мая, считает лидер партии Слуга народа Александр Корниенко, пишет РБК-Украина вв понедельник, 6 апреля.



"Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока что чуть более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - сказал нардеп.



Как известно, действующие ограничения в Украине установлены до 24 апреля. Изначально карантин вводился до 3 апреля, но был продлен.

