СБУ заявила о поимке ботофермы, разгоняющей фейки о COVID

В Днепре правоохранители пресекли деятельность ботофермы, которая распространяла фейки о COVID-19 и призывала к свержению конституционного строя, о чем говорится в пресс-центре СБУ.



Руководили деятельностью ботов из России, оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров.



Ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.



Мощность “фермы” — более 5000 ботов.



Телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.



“Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19”, — говорится в сообщении.



Открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники. Продолжается следствие.

