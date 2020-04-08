Минэкономики ожидает существенного роста безработицы в апреле-мае

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает существенного роста безработицы в апреле-мае, однако средства для выплат зарегистрированным безработным предусмотрены, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.



"Мы ожидаем существенного роста по количеству безработных, потому мы упрощаем процедуры... Мы готовы к этому с финансовой точки зрения. Средства предусмотрены на это в тех или иных статьях бюджета", - сказал министр на онлайн-пресс-брифинге в Киеве в среду.



По его словам, в Государственной службе занятости на 7 апреля 2020 года зарегистрировано 364 тыс. безработных, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

