Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью

Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью.



Так она прокомментировала интервью Турчинова порталу "Обозреватель", в котором тот назвал Россию "колоссом на глиняных ногах" и предположил, что она унаследовала от Советского Союза "генетические болезни саморазрушения". Поэтому, по его словам, "в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым".



"Такое ощущение, что Турчинов вместе с Порошенко и со своими сотоварищами сам унаследовал генетическую болезнь. Громкие слова украинских политиков о возвращении Крыма и Донбасса уже давно звучат из их уст, как сказки и легенды. В них уже давно не верят ни сами политики, ни тем более украинский народ", — сказала Гридчина РИА Новости.



По ее словам, Турчинов — еще один яркий пример того, что никто из украинских политиков о самой Украине давно не думает. "Они думают только лишь о сиюминутном политическом пиаре и слабых попытках заработка", — сказала глава общины.



Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

