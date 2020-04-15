Правительство закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе

Правительство закрывает 10 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Закрываем 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, максимально сократился поток граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на весь период проведения карантинных мероприятий", - отметил он.

С 7 апреля государственную границу Украины и так можно было пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. При этом, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.