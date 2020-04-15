Ученые рассказали, как отличить COVID-19 от простуды

Отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка. Это следует из результатов исследования американских ученых, которые были опубликованы на сайте Eurekalert.



Ключевым симптомом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, медики называют потерю обоняния при свободных носовых пазухах.



"COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии", - заявил один из авторов исследования, доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.



По мнению исследователей, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, свидетельствует, что пациента необходимо немедленно изолировать и протестировать на коронавирус.



Тем временем, исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом. Их исследование было опубликовано на портале MedRxiv.



Ученые проанализировали данные 4103 человек с подтвержденным COVID-19 в Нью-Йорке. Примерно в половине случаев (1999) пациентам потребовалась госпитализация, а 650 человек в итоге оказались в отделении интенсивной терапии, на искусственной вентиляции легких, либо погибли.



Анализ клинической картины заболевания показал, что оно с большей вероятностью перейдет в тяжелую форму, если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина. Еще один важный признак грядущих осложнений - низкий показатель насыщаемости крови кислородом (меньше 88 процентов).

