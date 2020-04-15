Украина отправила в Италию еще одну партию гуманитарки

Украина отправила в Италию вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 15 апреля.



"Для борьбы с коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. 15 апреля на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим", – говорится в сообщении.



Отмечается, что гуманитарную помощь в Италию отправили согласно указу президента Владимира Зеленского от 3 апреля 2020 года №129 и распоряжением Кабинета министров от 6 апреля № 381-р. Груз сопровождают сотрудники ГСЧС.

