В ЦИК заявили о трудностях с местными выборами

В Центральной избирательной комиссии заявили о проблемах с подготовкой к местным выборам из-за недостаточного финансирования. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает УНН.

“Изменения в Избирательный кодекс предусматривают увеличение расходов на местные выборы в целом. Там по нашему расчетам ориентировочно 97 млн не хватало, потому что новая избирательная система, с принятием Избирательного кодекса, предусматривает иное финансирование. Когда делался бюджетный запрос и средства закладывались в размере где-то 2 млрд 100 млн - это было по старому закону, и соответственно сумма была другая. Эти средства нам не дадут, ни нам, ни на местные выборы, потому что финансирование сократили. И теперь стоит вопрос так: закон предусматривает конкретные направления, которые должны быть профинансированы. Средства в бюджете на эти направления не предусмотрены”, - рассказал Диденко.

В связи с этим нужно либо менять Избирательный кодекс, либо внести изменения в бюджет, считают в ЦИК.

Диденко отметил, что уменьшение финансирования влияет на модернизацию избирательных процессов.

Другой проблемой остается недофинансирование на оплату труда членов избирательных комиссий и привлеченных работников.

“Это большая проблема, если оценивать изменения в объеме финансирования, то можно предположить, что речь идет об уменьшении финансирования именно на оплату труда членов избирательных комиссий и привлеченных работников. Ведь на эти цели было предусмотрено порядка 1 млрд 400 млн грн. Этот вопрос, что нас беспокоит, будут ли при таких условиях сформированы участковые комиссии и выполнят ли они свою функцию”, - рассказал Диденко.