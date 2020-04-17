В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили еще 7 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще 7 случаев заражения Коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"В Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания (COVID-19 - ред.)", - сказал Кличко.



По его словам, за прошедшие сутки в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем докторов.

