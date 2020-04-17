Великобритания считает необходимым изучить происхождение коронавируса

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел королевства Доминик Рааб заявил о необходимости детального изучения происхождения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает DailyMail.



По его словам, необходимо получить научные доказательства происхождения вируса, который произошел из китайской провинции Ухань.



"Я думаю, что абсолютно необходимо очень, очень глубокое погружение после событий, которые произошли, в том числе о вспышке вируса, и я не думаю, что мы можем отступить, это должно быть обусловлено наукой", - сказал Рааб.



Финансовый кризис 2020

Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года



Ранее Рааб заявил, что после завершения пандемии коронавируса, Великобритания не сможет вести "обычный бизнес" с Китаем. Также он призвал Китай дать ответ относительно происхождения COVID-19, и почему вирус не был вовремя остановлен.



Разведывательные службы США проверяют версию о распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане. Америка не считает, что вирус был связан с исследованиями биологического оружия.

