Ежедневно в Украине фиксируют прирост COVID-19 на 7-11% - Степанов

Каждый день в Украине фиксируют прирост на 7-11% новых случаев заболевания коронавирусной болезнью до прошедшего дня. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.



"Это очень непростое решение (о продлении карантина - ред.). Мне было очень обидно, что более двух недель придется жить в таких условиях, но ситуация такова, что мы каждый день имеем прирост на 7-11% к прошлому дню. Это на фоне того что мы увеличиваем количество тестирований каждый день и также увеличивается количество людей, заболевших коронавирусной болезнью", - сказал Степанов.



По его словам, несмотря на то, что празднование Пасхи якобы в некоторых регионах страны прошло спокойно, некоторые нарушения этого карантина все же были зафиксированы.



"Поэтому мы, по нашим расчетам, можем видеть такие пики по заболеваемости по некоторым регионам .... Ближе к концу месяца мы будем мониторить ситуацию и будем рассматривать различные варианты по смягчению, в том числе после 11 числа", - добавил министр.

