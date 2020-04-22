Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за сокращение количества правоохранительных органов. Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского".



В частности, Зеленский заявил, что не понимает, зачем в Украине столько правоохранительных органов.



"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных ответственностей сократилось в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники сядут в тюрьму", - отметил он.

