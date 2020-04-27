По 5 тыс. грн. и не больше: битва с платежными терминалами началась

С завтрашнего дня – 28 апреля 2020 года – перевести через терминалы свыше 5 тыс. грн. без банковской карты будет невозможно. Услуга, которой чаще всего пользовался малый бизнес, загружая купюры пачками, давно раздражала фискальные органы. В конце прошлого года с этим решили бороться радикально и приняли специальный закон. Но никто не знал, что к моменту вступления этого закона в силу мы будем жить в карантинной реальности и возможность анонимного перевода денег – один из способов выживания мелкого предпринимательства. Как говорится, лес рубят – щепки летят.



Принятие упомянутого выше закона №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" идет в одном смысловом ряду с попыткой Нацбанка ограничить использование ФОПами бизнес-счетов на личные нужды.



Через три недели после принятия закона №361-IX НБУ издал постановление №162 от 27 декабря 2019 года о порядке использования текущих счетов физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.



Его смысл заключался в том, что ФОП не сможет каждый день перебрасывать деньги с карточки бизнес-счета на свою личную карточку, а может это делать только после уплаты налогов. Но кто-то платит налоги раз в год, как нотариусы и юристы, кто-то раз в месяц. И как жить?!



Поднялся большой шум. ФОПы говорили, что не отказываются от налогов, но какая разница, ушли деньги с карточки или лежат там – налог-то фиксированный. И переведенная сумма уже засветилась. В общем, после двухнедельного шума Нацбанк сам отказался от своих распоряжений, заявив, что они носили рекомендательный характер.



На самом деле это решение – производное от принятого ранее “антиотмывочного закона”, в котором ограничивается возможность наличных переводов без открытия счета. Когда только появились небанковские платежные терминалы, это было “сколько хочешь”, потом установили лимит до 15 тыс. грн., а теперь снизили до 5 тыс. грн.



Есть весьма показательная статистика, наглядно демонстрирующая причину стремительного роста популярности терминалов в последние годы. Только за 2019 год украинские банки закрыли 507 отделений, в 2018 году сокращение структурных подразделений составило 980 отделений. А количество платежных терминалов за это время выросло на тысячи штук и составляет в общем по стране 289,6 тыс. аппаратов

Все делается для того, чтобы выковырять мелкий бизнес из тени и заставить его что-то платить в казну. Хотя суеты от этих затей больше, чем реальной прибыли государству. Паралич экономической деятельности вследствие “коронавирусного режима” наносит такой огромный удар по самозанятым гражданам, что можно было бы закрыть глаза на мелкие шалости с загрузкой банкнот в терминалы

Большие суммы раньше заводили на счета ФОПов, через них проводили коммерческие операции, не подпадающие под перечень услуг. ФОП 1-й группы может иметь годовой оборот 1 млн. грн., второй – 5 млн. грн. и 3-й – 7 млн. грн. в год. Имея под рукой несколько ФОПов, можно вполне успешно гонять деньги, экономя на налогах. Прежде всего на налоге с доходов физлиц и военном сборе.Вполне банальный пример: бригадир строителей со статусом ФОПа получает от анонимного для налоговой заказчика деньги и раздает своим подопечным на зарплату за шабашку. По аналогичной схеме жила мелкая торговля через Интернет, негласные долговые операции и т.п.То, что услуга была востребована, подтверждает показательный факт. В начале прошлого года “Приватбанк" начал массово устанавливать банкоматы нового образца, выполняющие функцию терминала, которые принимают купюры одного номинала пачками, но не больше 200 купюр за раз. Раньше тоже засовывали пачки, но предварительно “распотрошенные” покупюрно.Это говорит о том, что бизнес готовился к обслуживанию перевода денег в средней сумме 10-20 тыс. грн., а уж вовсе не 5 тыс. грн. Появление банкоматов, глотающих пачки, специалисты назвали следствием конкурентной борьбы банков с небанковскими системами терминалов.Их и раньше пытались “прижучить” различными ограничениями, но железные ящики по приему денег продолжали расти, как грибы после дождя, особенно в провинции, где нет или слишком мало отделений банков.Есть весьма показательная статистика, наглядно демонстрирующая причину стремительного роста популярности терминалов в последние годы. Только за 2019 год украинские банки закрыли 507 отделений, в 2018 году сокращение структурных подразделений составило 980 отделений. А количество платежных терминалов за это время выросло на тысячи штук и составляет в общем по стране 289,6 тыс. аппаратов.Теперь подсчитайте, какое количество транзакций без использования отправителем банковских карточек проходит в общем за день по стране, если, согласно данным одного из крупнейших операторов платежей EasyPay, пополнение банковских счетов на третьем месте по популярности среди всех платежей.Рейтинг получился такой: мобильная связь (30%), интернет (25%), пополнение банковской карты наличными (25%), телевидение (12%) и оплата коммунальных услуг (8%). Это картина в целом по системе внебанковского платежного сектора. В терминалах EasyPay по количеству транзакций лидировал интернет (28%), потом шла оплата коммунальных услуг (25%), мобильная связь (17%) и на четвертом месте пополнение банковской карты наличными (17%).Теперь Нацбанк эту лавочку прикрывает. 13 апреля он разослал банкам письмо №25-0006/18603, которое сильно взбудоражило соцсети и породило массу домыслов из серии “перевести с карты на карту больше 5 тыс. грн. будет проблематично”. На самом деле речь идет о том, что без идентификации отправителя денег нельзя будет кинуть на карту свыше 5 тыс. грн.Таким образом рубится на корню возможность граждан использовать в условиях карантина запасы налички, которые многие успели наскирдовать, снимая деньги со счетов банков или меняя валюту по выгодному курсу. То есть речь идет о том, чтобы ужать неконтролируемый оборот наличных, не выгодный ни банкам, ни государству, и заставить весь мелкий теневой предпринимательский оборот платить налоги.Именно потому никаких требований по идентификации при оплате жилищно-коммунальных услуг, уплате налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей государству (вне зависимости от суммы) нет. Не важно, как тебя зовут, главное, что ты оплатил отопление в апреле, когда оно никому уже не было нужно и все мучились от жары в закрытых на самоизоляцию квартирах.Также нет ограничений при погашении кредитов в сумме до 30 тыс. грн. Это предел, установленный для частных анонимных операций без финмониторинга.Хотя мне трудно представить, как без идентификации можно перевести 30 тыс. грн. в погашение кредита, да еще и задокументировать факт, что деньги вы вернули.В письме НБУ декларируется, что не нужна идентификация при снятии денег с собственного счета. Тут мы тоже не понимаем друг друга, так как любой банковский счет изначально не предполагает анонимности. Чтобы получить банковскую карту – текущую, депозитную или кредитную, надо предоставить паспорт и налоговый код. Какие могут быть вопросы к вашему желанию снять деньги со своего счета?Разве только пресловутая борьба с теневым оборотом и умышленное затруднение снятия наличных. Такие симптомы просматриваются. Совершенно не случайно крупные банки запустили услугу предварительного заказа наличных – кому нужно снять с банковского счета. А мелкие часто поступают хитрее: говорят, что в кассе нет нужной суммы, приходите еще.Все делается для того, чтобы выковырять мелкий бизнес из тени и заставить его что-то платить в казну. Хотя суеты от этих затей больше, чем реальной прибыли государству. Паралич экономической деятельности вследствие “коронавирусного режима” наносит такой огромный удар по самозанятым гражданам, что можно было бы закрыть глаза на мелкие шалости с загрузкой банкнот в терминалы. Но перенести введение закона никто не подумал. Поэтому граждане снова будут выкручиваться: дробить суммы, передавать наличными. На любое действие, как известно, возникает противодействие. Что-то да придумают.