Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19

По состоянию на утро 27 апреля в России зафиксированы 6198 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб. Это на 163 случая меньше, чем днем ранее.



Всего с начала эпидемии в стране заболели 87147 человек. По этому показателю Россия обогнала Китай, где, по официальным данным, было зарегистрировано 83912 случаев заболевания COVID-19.



За прошедшие сутки умерли 50 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» (днем ранее умерли 66 человек). Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 794 человека.



Выздоровели 7346 человек (+579 человек за сутки).



За прошедшие сутки, сообщил Роспотребнадзор, были сделаны 139 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество тестов, проведенных в России с начала распространения коронавируса, превысило три миллиона.

