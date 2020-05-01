Руслан Рябошапка в 2019 году назначил начальником Департамента ГПУ Ольгу Кравченко без поданной декларации о доходах

Ольга Кравченко, которая уволилась с должности начальника Департамента Администрации президента Украины в апреле 2019 года, была назначена 18 октября 2019 года начальником Департамента информационно-аналитического и организационного обеспечения, контроля исполнения и проверок состояния организации прокурорской работы Генеральной прокуратуры Украины.

Однако, как показывают данные на сайте НАПК , обязательную декларацию перед назначением в ГПУ Ольга Кравченко не подавала.

Как сообщил источник в ведомстве, решение о назначении Ольга Кравченко на должность начальника Департамента принимал лично Руслан Рябошапка, который был в курсе отсутствия декларации.

Напомним, что уголовная ответственность за неподачу декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предполагает возможное наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

В тоже время, действия Руслана Рябошапки, который назначил Ольгу Кравченко на эту должность, подпадают под статью 364 УК Украины (злоупотребление в интересах третьих лиц, в виде не проведения надлежащей проверке личности перед назначением на должность, что привело к убыткам государству в виде неправомерной выплаты заработанной платы в размере 412,8 тыс. грн, которую получила Кравченко), а также статью 366 УК Украины (внесения в официальные документы заведомо ложных сведений совершенных должностным лицом).