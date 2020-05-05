В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.



Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил украинским СМИ. Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Также бывший канцлер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.



"Это тот же националистический бред, которым сегодня живет правящая элита Украины. Пандемия, похоже, не только не образумила, а недомогание перешло в стадию националистической горячки, раз посол позволяет себе делать такого рода заявления. Думаю, что оно не получило одобрение у правящей элиты Германии", - заявил Форманчук РИА Новости.



Сама форма заявления украинского посла неприемлема для дипломатического работника, считает Форманчук.



"Герхард Шредер – очень опытный трезвомыслящий политик, был успешным канцлером. Он продемонстрировал реалистичные оценки ситуации, и, конечно, уже сегодня Шредер это пари выиграл. А если говорить о перспективах, то Мельник, несмотря на свой более молодой возраст по отношению к экс-канцлеру, не увидит Крым в составе Украины", - сказал Форманчук.

