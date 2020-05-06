Шмыгаль прогнозирует продление карантина после 22 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает УНН.



"Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью и выздоровлением людей в Украине", - рассказал Шмыгаль.

