Дэвид Линч проведет онлайн-свидание

Американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил о благотворительном "свидании". Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.



Режиссер присоединился к кампании Heal The Healer, собирающей деньги на курсы трансцендентальной медитации для врачей.



Среди тех, кто пожертвует средства в фонд, Линч выберет одного человека. С ним режиссер "разделит чашечку кофе" онлайн. Кроме того, Линч пообещал нарисовать в подарок портрет этого человека.





Dear Twitter Friends, Click on the link to support the DLF’s Heal The Healers Now initiative, and for a chance to win a virtual coffee with me. Donations will help bring TM to medical providers battling COVID-19. Thank you! https://t.co/zBAkCTnu0M pic.twitter.com/GxUhUMm8k0