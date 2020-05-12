У новой Tesla Model 3 отвалился руль во время движения

Житель Великобритании Джейсон Туатара, ставший владельцем новенькой Tesla Model 3 месяц назад, был шокирован, когда во время поездки оторвался руль его транспортного средства. К счастью, обошлось без жертв и повреждений, пишет The New York Post.



"Как это может случиться с #Tesla самым безопасным автомобилем в мире?", - такой пост опубликовал в Twitter 43-летний Туатара, добавив, что электрокар он приобретал у официального дилера.



Мужчина рассказал, что мечтал о Tesla около восьми лет. Электроавтомобиль он заказал 9 сентября 2019 года.



"Нам все время говорили, что машина будет доставлена в следующем месяце... Это происходило каждый месяц до конца февраля, когда, в конце концов, нам сказали, что машину мы не получим, по крайней мере, до мая", - пожаловался британец.



Когда же электрокар был доставлен, то владелец не мог на нем ездить, поскольку в стране был объявлен карантин из-за пандемии коронавируса.



В итоге с момента покупки Джейсон Туатара проехал на своей новой Tesla около 550 километров. А в день, когда произошел инцидент с рулем, он и вовсе преодолел всего 30 километров.



"К счастью, рулевое колесо отпало в конце поездки. Оно буквально висело на проводах в моей руке. Я был в полном шоке", - поделился обладатель электромобиля.



По словам мужчины, у дилера очень удивились, когда он рассказал о поломке. Неисправную Tesla забрали на сервис в течение полутора часов. На следующий день машину вернули владельцу, который, по его словам, ездить на ней опасается.

