В Раде заслушают доклад главы НБУ Смолия

На сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады с докладом выступит глава Национального банка Украины Яков Смолий. В докладе, который предварительно прослушали в финансовом комитете Рады и вынесли решение принять к сведению, акцент сделан на работе НБУ в карантинных условиях.



В "Слуге народа" не исключают, что выступление Смолия в Раде станет первым шагом к увольнению.



"На работу Нацбанка много нареканий, и у Смолия будет возможность ответить на них с парламентской трибуны", - говорит "Стране" народный депутат Ирина Верещук (СН). Ее коллега во фракции Александр Качура допускает, что это выступление Смолия будет первым шагом к его увольнению с нынешней должности.



"Это первая ступенька к нашему прощанию с нынешним руководством Нацбанка", - говорит Качура, считая работу команды Смолия неудовлетворительной.



Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук ожидает "серьезный разговор" о реальной пользе от деятельности НБУ для отечественного бизнеса и банковского сектора, а не только для "держателей ОВГЗ" (облигаций внутреннего государственного займа).



"Но заслуживает пока господин Смолий только доклада", - полагает народный депутат.

