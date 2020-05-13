В Белой Церкви две девушки жарили сосиски на Вечном огне

Полиция Белой Церкви разыскивает двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне в городском парке Славы. Об этом сообщили в Facebook местной полиции в среду, 13 мая.



"В социальной сети Интернет появилась информация о том, что 11 мая 2020 года неизвестные "готовили еду на вечном огне в парке Славы". Автор сообщения также утверждает, что молодые девушки вели себя вызывающе, на замечания не реагировали", - сказано в публикации.



Представительница полиция попросила горожан помочь с установлением личностей девушек и их поиском.

