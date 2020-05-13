В карантин работу потеряли 200 тысяч украинцев

С начала карантина количество безработных в Украине выросло на 197 тысяч человек - до почти полмиллиона человек. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в среду, 13 мая.



"С 12 марта официально зарегистрированных безработных, которые зарегистрировались - 197 тыс. Общее количество зарегистрированных лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12.05 - 486 тыс. 764 лица. Но практически, каждую неделю это число растет", - заявил Шмыгаль.



По его словам, в этом году ожидается рост безработицы до 9,4%.



"Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда. Мы должны реагировать. Только с начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году предлагается резкий рост безработных до 9,4%. В 2019-м году эта цифра составляла 8,2%", - добавил он.

