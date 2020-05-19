Половина украинцев не знают, как заразились COVID

Примерно в половине случаев заболевания коронавирусом не удается установить источник заражения, заявляет руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет Украинская правда в понедельник, 18 мая.



"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – сообщил он.



По его словам, примерно 30% заболевших заразились из-за тесного контакта с подтвержденным больным, и еще 8% – в (зарубежном) путешествии.

Также Кузин заявляет, что тестирование всех, кто был с симптомами или был контактным, "было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну".



При этом он заверил, что сейчас уровень распространения коронавируса в Украине "не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома".



В то же время, в последнее время тестирование в Украине продолжает расти. Ежедневно делается около 9 тысяч анализов.

