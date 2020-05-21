Зеленский хочет видеть мэром Киева человека, причастного к смерти ребенка

Офис президента хочет пустить в политику санитарного врача Виктора Ляшко, который, ради сбыта просроченной вакцины, раздувал миф о несуществующей эпидемии.

Об этом сообщается в расследовании, опубликованном в интернет-издании Новости Украины — From-UA .

Сообщается, что расследование было провести не просто, поскольку Ляшко умело подчистил негатив в своей деятельности. Но журналисты «раскопали», что в послужном списке Ляшко есть детские смерти от вакцин, заработки на просроченных медикаментах и уголовные дела против Минздрава.

Сейчас «главный борец с коронавирусом в Украине» Виктор Ляшко инициирует выделении огромных средств на массовую вакцинацию населения от гриппа, чтоб «уберечь» его от COVID-19, и это при том, что ВОЗ не видит в этом никакого смысла. Но для тех, кто в курсе биографии Ляшко, это не является чем-то странным, поскольку до прихода в Минздрав, он был тесно связан с лоббистами вакцин от гриппа и полиомиелита. И этот лоббизм, по словам журналиста, вылился в скандал со смертью ребенка после прививки и уголовное дело против Минздрава.

Так, Виктор Ляшко убеждает всех в том, что до второй волны коронавируса украинцы должны пройти тотальную вакцинацию от гриппа. Но, принимая во внимание, что одна доза вакцины до начала пандемии стоила 200-300 грн, возникает вопрос – так ли уж необходимо это делать, имея пустой бюджет и неподтвержденность результативности такой вакцинации?!

Журналист утверждает, что у этого «стремления помочь» есть совершенно иная подоплека. Ляшко замечен в давнем сотрудничестве с грантовыми организациям. Так, в свое время, он занимался пропагандой домашнего, по сути, лечения открытых форм туберкулеза от лица организации «Инфекционный контроль в Украине». Далее, став экспертом в Реанимационном проекте реформ, заимел знакомство с главой правления общественной организации «Батьки за вакцинацію» Тимофеем Бадиковым и его женой Екатериной, которые основали множество общественных организаций, помогавшим фармацевтическим гигантам и международным организациям сбывать в Украине простроченные вакцины.

Как доказательство, в расследовании упоминается ситуация 2015 года, когда Бадиков взял у тогдашнего скандального заместителя министра здравоохранения Игоря Перегинца подряд на раскрутку вакцин от полиомиелита сомнительного качества. Ему нужен был помощник для «раздувания мифа о несуществующей эпидемии», и Ляшко, который сработался с Перегинцом на почве грантовых проектов Реанимационного пакета реформ, как раз ему подошел. В результате такого тандема, вскоре Украину заполнили рекламные щиты с шокирующими архивными фото больных детишек и грозной надписью “Полиомиелит вернулся! Единственное спасение — прививка!”.