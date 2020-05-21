Сотни тысяч киевлян не платят за поставку газа

В Киеве 625 тысяч потребителей не рассчитались за поставку газа, задолжав 255 миллионов гривен, сообщила в четверг, 21 мая, начальник управления по работе с абонентами Киевгаза Людмила Гребещук.



Также в апреле снизился уровень оплаты за распределение газа. Потребители рассчитались за услуги Киевгаза на 75%.



"Снижение может негативно повлиять на работу предприятий, так как оплата направляется на оплату аварийных бригад, ремонт и замену участков газопровода", - комментируют в КГГА.



Также в КГГА сообщают, что на период карантина в 1,5 раза увеличилось количество онлайн оплат.



С января украинцы начали получать отдельную платежку за доставку газа. Как пояснил регулятор – это разделение платежа, который существовал и ранее.



При этом платежки за доставку газа получили и те потребители, которые газом не пользуются. После этого регулятор пообещал снизить стоимость услуги для таких потребителей.

